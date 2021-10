Sabato Vico Equense – San Marzano, i dettagli

Per la quarta giornata di campionato, arriva al comunale il San Marzano Calcio, autore, insieme alla Scafatese, di un inizio di stagione perfetto. Ben 3 vittorie su 3! I ragazzi di mister Ferrara, dopo la bella vittoria a Faiano, non vogliono interrompere assolutamente la striscia di risultati positivi, ma per raggiungere questo obiettivo, sarà necessario il supporto di tutti i nostri tifosi! Il prezzo del biglietto è di 10 euro, ridotto a 5 euro per le donne e gratuito per i ragazzi al di sotto dei 14 anni. Sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita sulla piattaforma GO2 oppure presso il Bar Wembley, così come al campo il giorno della gara. Lo stadio “Comunale” di Massaquano, però, avrà una capienza limitata al 75%. Concesso l’accesso a 338 tifosi locali e 188 ospiti. E’ consigliato quindi l’acquisto in prevendita. Chiunque voglia assistere alla partita, deve NECESSARIAMENTE mostrare il GREEN PASS oppure l’esito negativo di un tampone eseguito nell’arco delle ultime 48 ore. Per gli accrediti stampa invece, è necessario inviare un e-mail all’indirizzo adelevico58@gmail.com entro Sabato alle ore 10:30.