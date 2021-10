Sabato alle 15:30 Vico Equense – Costa d’Amalfi

Dopo la grande rimonta di Buccino, i ragazzi di Mister Ferrara, se la vedranno con il Costa D’Amalfi, che nonostante l’attuale posizione in classifica è una delle difese meno bucate del campionato. La squadra gira alla perfezione e l’entusiasmo è alle stelle, ma non sono ammessi cali di tensione! E’ necessario continuare a racimolare punti, soprattutto in casa! Non mancare! Il tuo sostegno è fondamentale! Appuntamento a Sabato alle ore 15:30!

A.S.D. Vico Equense 1958 – Costa D’Amalfi

Sabato 30 ottobre, ore 15:30

Campo “Comunale” (Massaquano)

Il prezzo del biglietto è di 5 euro sia per i locali che per i tifosi ospiti! Le persone con disabilità a partire dal 70% potranno accedere gratuitamente, inviando, entro sabato mattina alle ore 10:30, regolare richiesta di tagliando ad adelevico58@gmail.com, indicando nella mail, recapito telefonico e certificazione di invalidità.

Sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita sulla piattaforma GO2 oppure presso il Bar Wembley, così come al botteghino, fino ad esaurimento posti. Il campo “Comunale” di Massaquano, infatti, avrà una capienza limitata al 75%. E’ concesso l’accesso a 338 tifosi locali e 188 ospiti. E’ consigliato quindi l’acquisto in prevendita. Chiunque voglia assistere alla partita, deve NECESSARIAMENTE mostrare il GREEN PASS, oppure l’esito negativo di un tampone eseguito nell’arco delle ultime 48 ore.