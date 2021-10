Sabato 23 ottobre Buccino Volcei – A.S.D. Vico Equense 1958

Dopo il pareggio a reti bianche contro il Calpazio, i ragazzi di Mister Ferrara, affrontano il Buccino Volcei, in una partita che si preannuncia scoppiettante! Entrambe le squadre sono a 10 punti e non vogliono assolutamente perdere di vista il treno play-off. Inoltre, gli azzurro-oro vogliono riscattare il pareggio casalingo dell’ultimo turno, mentre i rosso-neri vogliono mettersi alle spalle la sconfitta contro il San Marzano!

Buccino Volcei – A.S.D. Vico Equense 1958

Sabato 23 ottobre, ore 15:30

Stadio Comunale “Paolino Via” (Buccino)

Sarà possibile acquistare i biglietti al botteghino.

Il costo dei biglietti è di 5 euro, ridotto a 3 per le donne e gli under 16.

Chiunque voglia assistere alla partita, deve NECESSARIAMENTE mostrare il GREEN PASS, oppure l’esito negativo di un tampone eseguito nell’arco delle ultime 48 ore.