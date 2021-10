Rotonda-Sorrento, primo tempo 2-0

A Rotonda parte bene il Sorrento che, nei primi 15 minuti di gioco domina la partita. Il primo tiro in porta, infatti, è proprio dei rossoneri al 6′: La Monica ci prova da lontanissimo con un pallonetto, Polizzi para sicuro. Un minuto dopo cross di Gargiulo da destra, testa di Iadaresta che schiaccia a terra. Gran parata del portiere di casa. Ancora Sorrento pericoloso al 9’ con La Monica da fuori, respinta corta di Polizzi che si è poi ripetuto con i piedi su De Marco. Al 14′ il primo squillo del Rotonda con uno shoot mancino di Bottalico che ha trovato Volzone pronto alla deviazione in angolo. Al 20′ a sorpresa i padroni di casa trovano il gol del vantaggio: destro preciso all’angolino di Ferreira che supera Volzone. Da quel momento il Rotonda prende fiducia, il Sorrento la perde ed inizia a sbagliare anche i passaggi più semplici. Complice del nervosismo in campo anche un rigore non concesso dall’arbitro per fallo su De Marco in area. Al 38′ addirittura Adeyemo, subentrato da pochi secondi, centra l’angolino destro dalla distanza e trova il secondo gol. Il primo tempo termina dunque 2-0 per il Rotonda.