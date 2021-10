Relax e buon cibo in Costiera per Gianluca Vialli

“Un grandissimo onore per noi avere qui l’immenso Gianluca Vialli!!”. Con questo post lo staff del Ristorante Torre Normanna rende noto l’arrivo in costiera dell’ex centravanti di Juventus, Sampdoria, Chealsea e della Nazionale Italiana Gianluca Vialli. Campione nel calcio, come nella vita, Gianluca è da poco riuscito a sconfiggere il “compagno di vita indesiderato”, come da lui stesso soprannominato: un tumore al pancreas, scoperto nel 2017 che per ora sembra essere andato via. Una scelta fantastica, quella di Vialli, di venire a rigenerarsi, in compagnia della figlia, nelle splendide acque della Costiera Amalfitana per poi degustare i prelibati piatti della Torre Normanna.