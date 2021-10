Relax a Sorrento per Osimhen: meritato riposo per il bomber del Napoli

Victor vanta la media di un gol ogni 83 minuti, ha messo ko il Torino con un guizzo da campione. Con queste parole, il Corriere della Sera, incorona Victor Osimhen giocatore del momento. Proprio ieri il centravanti del Napoli si è concesso un po’ di meritato risposo all’Hotel Hilton di Sorrento.

Osimhen è l’uomo in più di un Napoli travolgente, che in Serie A sta facendo sognare i tifosi partenopei e sta incantando l’Europa con numeri da urlo e ancora zero sconfitte o pareggi in campionato. Intanto sul prossimo impegno in Europa League per il Napoli è molto probabile che giovedì, per la gara contro la Legia Varsavia, capolista del gruppo C di Europa League, Spalletti possa dargli un (mezzo) turno di riposo, come accadde nella sfortunata sconfitta casalinga patita contro lo Spartak Mosca, così da permettere a Mertens di giocare dal primo minuto e mettere benzina nelle gambe.