Reggia di Caserta, altri sette alberi entrano nell’elenco regionale degli esemplari monumentali

Caserta – Sono sette gli alberi presenti nello splendido parco della Reggia di Caserta che hanno ottenuto il riconoscimento da parte della Regione Campania di esemplare monumentale. Nel dettaglio i sette alberi che saranno valorizzati da un dispositivo di riconoscimento, corredato di un QR code per la lettura di una scheda di approfondimento sono un cedro del Libano, un cipresso di Monterey, un eucalipto, un platano, una sequoia, una quercia da sughero e infine una zelkova giapponese. I sette esemplari vanno ad arricchire ulteriormente un elenco di prestigio che vanta già la Reggia borbonica per due Magnolie e un’araucaria della Castelluccia, due Maclura Pomifera, un cedro del Librano e un abete di Douglas del Giardino Inglese, potremmo dire che a Caserta nella Reggia si sta realizzando un Museo dedicato agli alberi. Aggiungiamo la soddisfazione della Direzione della Reggia, che a proposito del nuovo riconoscimento conquistato scrive: “La conoscenza del patrimonio è la prima tappa per la sua salvaguardia. Grazie al censimento delle specie vegetali del Parco Reale arriva l’iscrizione nell’elenco regionale – Legge n. 10/2013, art. 7 ‘Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale, censimento degli alberi monumentali’ – di 7 esemplari del Museo Verde della Reggia di Caserta. Con decreto del 30 settembre scorso, è stato approvato il 12esimo elenco regionale degli alberi monumentali della Campania. Nell’ottica di certificare, istituzionalizzare e proteggere il patrimonio arboreo del Complesso vanvitelliano, l’Istituto museale ha avviato l’iter per il giusto riconoscimento delle specie vegetali che impreziosiscono il Parco Reale”. L’opera, però non è giunta al termine. Gli accertamenti, infatti, all’interno del polmone verde della Reggia di Caserta, proseguono e possiamo anticiparvi che altre alberature saranno candidate allo status di “albero monumentale”.

a cura di Luigi De Rosa

Veduta del Parco Reale di Caserta