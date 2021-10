Ravello, presentazioni delle domande per il medico di base

Si rappresenta che il modulo per la scelta del medico di medicina generale potrà essere presentata presso i locali comunali di Piazza Fontana, Comando di Polizia Municipale, da domani 7 ottobre 2021.

Lo sportello resterà aperto dalle ore 09.00 alle 13.30.

Alla sottoscrizione, scaricabile dal link in basso, dovrà essere allegata la copia di un documento di riconoscimento.

Il servizio viene attivato per evitare agli assistiti di doversi recare personalmente presso i locali dell’ A.S.L. di Maiori evitando spostamenti, a tutela e salvaguardia della salute di tutti.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattate il Consigliere Comunale Raffaele Scala al numero 3318581852 attivo tutti i giorni dalla 9.30 alle 14.00

Il Sindaco – Dott. Paolo Vuilleumier

Scarica il modulo

https://www.comune.ravello.sa.it/…/2021/10/ASL-Salerno.pdf