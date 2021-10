Ravello , Paolo Vuilleumier è di nuovo sindaco “Lavorerò per la città” ANTEPRIMA

ANTEPRIMA Ravello, Costiera amalfitana . Come da previsioni anticipate da Positanonews da tempo, con la presenza di tre liste, e la divisione fra Di Martino e Di Palma, Paolo Vuilleumier era in vantaggio , sui seggi Valeria Civale ci ha ufficializzato in anteprima la vittoria di Vuilleumier che torna sindaco . Dopo le votazioni di ieri e di oggi, il comune di Ravello, in Costiera Amalfitana, ha registrato un’affluenza del 71,85 %. Ormai tutto è fatto per la sfida tra Di Martino, Di Palma e Vuillemuier. “Lavorerò per la città”, ci dice a telefono Vuillemieur proprio nel momento che finisce lo spoglio, ma ancora non si hanno i dati perchè c’è stato il down di facebook “Vi rilascerò una dichiarazione ufficiale”, dice a Positanonews, che è stato il primo giornale a sentirlo come sindaco sia pur in via amicale e a dare ancora una volta la notizia in anteprima.