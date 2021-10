Ravello non è più Covid free: 1 nuovo positivo. Ravello, in Costiera Amalfitana, non è più Covid free: in data di oggi, lunedì 18 ottobre 2021, è stato pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale del Comune un aggiornamento circa la situazione epidemiologica in città. È stato registrato un nuovo positivo, che porta i casi attuali a quota 1.