Ravello, lo screening anti covid per gli studenti. Grande contributo della Millenium di Amalfi. Si faccia ovunque in Costiera amalfitana come in Penisola Sorrentina. Positanonews sta criticando fortemente le amministrazioni , dalla Costa d’ Amalfi a quella di Sorrento, che ci occupiamo principalmente, che non effettuano gli screening, anche senza presenza di contagi, visto che il coronavirus Covid – 19 non è scomparso . Complimenti veri alla Millenium di Amalfi , associazione di protezione civile sempre presente e ben organizzata, e a Giovanni Torre che conosciamo anche a Positano

Con nostra grande soddisfazione i genitori degli alunni della scuola hanno aderito numerosi all’invito allo screening anti COVID-19 che è stato effettuato oggi nella prima giornata dedicata. Rassicuranti ed incoraggianti i risultati dei test.

Domani 2ª giornata di screening presso il plesso di via Roma.

Rivolgo ai genitori un caldo invito ad accompagnare i propri figli per effettuare il test Per contribuire alla sicurezza delle famiglie e della cittadinanza intera e per assicurare il prosieguo in condizioni sicurezza della attività scolastiche,

Un ringraziamento va al dott. Giovanni Torre che ha fornito gratuitamente i kit e ai volontari della Millenium P.A. di Amalfi che hanno gestito lo screening.

Nella seconda giornata di screening anti COVID 19 si è raggiunto il numero complessivo di 155 tamponi effettuati che sono risultati tutti negativi. Un dato confortante per la nostra comunità che ci induce a continuare le attività di controllo e prevenzione, mantenendo alta la guardia. “Ringrazio – ha detto il Sindaco – i genitori che di sono dimostrati attenti alla tutela della salute personale e della collettività”.