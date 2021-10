Ravello: La regione Campania abbandona l’associazione “Centro Universitario Europeo Beni Culturali”

Ravello – Come riporta “La Città”, in un articolo firmato da Gaetano De Stefano, la regione Campania lascia il “Centro Universitario Europeo Beni Culturali”, una notizia sicuramente negativa per il prestigioso ente presieduto da Alfonso Andria, ex presidente della provincia di Salerno. I motivi per cui l’ente guidato da Vincenzo De Luca abbia lasciato, non sono stati ancora resi noti con comunicati ufficiali, fatto sta che De Luca ha sicuramente puntato tutto sulla “Fondazione Ravello” che, in pratica, gestisce quasi in maniera totale, quindi già un impegno importante che ha nella città della musica.