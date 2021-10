Ravello: il sindaco Paolo Vuilleumier incontra i bambini a scuola.

Ieri, nella sua prima uscita pubblica il Primo Cittadino, insieme alla sua squadra, ha voluto incontrare i bambini, tornati tra i banchi, dopo la pausa per il voto.

In questo modo Paolo Vuilleumier ha sottolineato la sua attenzione verso i più piccoli e la scuola.

Oggi il sindaco Paolo Vuilleumier e il consigliere Gianluca Mansi sono passati a salutare i giovani cittadini di Ravello, che dopo la pausa per il voto sono ritornati tra i banchi di scuola.

Quale modo migliore, se non questo, per iniziare il percorso amministrativo del gruppo che amministrerà Ravello per i prossimi cinque anni.

Partire da chi rappresenta presente e futuro, quello della Scuola e dei bambini è da sempre al centro del nostro programma di Governo.

A loro è stato assegnato il compito di raccogliere domande e istanze riguardo i loro piccoli grandi problemi di cittadini d’eccellenza.