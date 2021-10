Ravello, scrutinio elezioni comunali 2021: aggiornamenti LIVE

Ecco lo scrutinio in diretta con Positanonews dai seggi di Ravello. Il comune ha registrato un’affluenza del 71,85 %. Ormai tutto è fatto per la sfida tra Di Martino, Di Palma e Vuillemuier. Non resta che attendere l’ufficialità del nuovo sindaco.

I voti verranno aggiornati costantemente, premere invio o F5 per vedere gli aggiornamenti in tempo reale.

DI MARTINO: n voti – DI PALMA: n voti – VUILLEUMIER: n voti

Ecco tutti i candidati sindaci e le liste

Candidato sindaco

Salvatore Di Martino

Rinascita Ravellese

Amato Valentino

Buonocore Luigi

Calce Ivan

Gambardella Alberto

Pinto Natalia

Amato Gaetano

Buonocore Giuliana

Cappuccio Lorenzo

Cioffi Luigi

Cioffi Vittoria

Candidato sindaco

Salvatore Ulisse Di Palma

Ravello va oltre

Amato Nicola

Cantarella Dario

Maria Pia Di Lieto

Di Palma Annalisa

Di Palma Angelo

Gallucci Andrea

Lucibello Francesco

Imperato Alfonso

Mansi Lucia

Candidato sindaco

Paolo Vuilleumier

Insieme per Ravello

Mansi Gianluca

Fiore Nicola

Lanzieri Franco

Mansi Paola

Civale Pasqualino

Mansi Luigi

Ruocco Pasquale

Ferrara Vincenzo

Celia Marco

Scala Raffaele