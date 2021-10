Ravello, elezioni 2021: è corsa a tre. Ecco le liste di Vuilleumier, Di Palma e Di Martino

Anche a Ravello, così come in molti altri comuni della costiera amalfitana, oggi e domani si vota per la prossima amministrazione comunale. La Città della Musica va al voto con tre liste, mentre negli altri comuni della Costa d’ Amalfi, a Praiano, Conca dei Marini e Cetara c’è un solo candidato sindaco. Ecco come si vota e le liste di Vuilleumier, Di Palma e Di Martino.

Come si vota?

Le procedure di voto dovranno rispettare precise misure e regole stabilite con il decreto legge numero 117 del 17 agosto 2021. Il decreto stabilisce che, limitatamente alle consultazioni elettorali dell’anno 2021, il cittadino che vota, dopo essersi recato in cabina ed aver votato, deve inserire la scheda personalmente nell’urna.

All’elettore sarà consegnata una sola scheda. Ciascun elettore può:

tracciare un solo segno sul candidato sindaco: in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco;

tracciare un solo segno su una delle liste, il voto viene attribuito alla lista e al candidato sindaco collegato a tale lista;

tracciare un segno sul candidato sindaco e su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco, il voto viene attribuito sia al candidato sindaco sia alla lista;

esprimere il voto disgiunto, tracciando un segno sul candidato sindaco e un altro segno su una lista non collegata: in questo caso il voto espresso viene attribuito sia al candidato sindaco sia alla lista non collegata;

l’elettore, infine, può esprimere fino a due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere, ma di genere diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.

È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (ossia il 50% + uno). Se nessun candidato sindaco raggiunge tale soglia – solo per i comuni al di sopra dei 15mila abitanti – si tornerà a votare per l’elezione diretta del sindaco domenica 17 e lunedì 18 ottobre per il ballottaggio tra i due candidati sindaci più votati. Per votare l’elettore deve usare esclusivamente la matita copiativa che gli viene consegnata al seggio. L’elettore, prima di uscire dalla cabina, deve ripiegare la scheda, secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura.

Ecco tutti i candidati sindaci e le liste

Candidato sindaco

Salvatore Di Martino

Rinascita Ravellese

Amato Valentino

Buonocore Luigi

Calce Ivan

Gambardella Alberto

Pinto Natalia

Amato Gaetano

Buonocore Giuliana

Cappuccio Lorenzo

Cioffi Luigi

Cioffi Vittoria

Candidato sindaco

Salvatore Ulisse Di Palma

Ravello va oltre

Amato Nicola

Cantarella Dario

Maria Pia Di Lieto

Di Palma Annalisa

Di Palma Angelo

Gallucci Andrea

Lucibello Francesco

Imperato Alfonso

Mansi Lucia

Candidato sindaco

Paolo Vuilleumier

Insieme per Ravello

Mansi Gianluca

Fiore Nicola

Lanzieri Franco

Mansi Paola

Civale Pasqualino

Mansi Luigi

Ruocco Pasquale

Ferrara Vincenzo

Celia Marco

Scala Raffaele