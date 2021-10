Ravello, consiglio comunale in diretta: scontro Vuilleumier-Di Martino, Di Palma neutrale. Il sindaco di Ravello, in Costiera Amalfitana, Paolo Vuilleumier, ha convocato per la mattina di oggi, sabato 30 ottobre alle ore 11.30 presso l’Auditorium di Villa Rufolo il consiglio comunale.

Ordine del Giorno:

Comunicazioni del Sindaco; Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Approvazione, Regolamento per la sosta dei veicoli Strisce Rosa. Approvazione; Conferimento cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.

A causa dell’emergenza Covid-19 questo non è ancora aperto al pubblico, trasmesso dunque in diretta sulla pagina Facebook istituzionale del Comune. Il pessimo audio, però, purtroppo non consente al massimo la partecipazione dei cittadini.