Raggiunta l’immunità di gregge tra gli adolescenti del salernitano: vaccinati in 65mila, in aula protetti. Ce ne parla Sabino Russo in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

La scuola si blinda per affacciarsi all’autunno in sicurezza. Raggiunta l’immunità di gregge tra gli adolescenti salernitani. Al momento, infatti, risultano vaccinati con la seconda dose, nella fascia 12-18 anni, circa 65mila giovani, sui quasi 87mila residenti in provincia. Sono oltre 100mila, invece, le inoculazioni effettuate tra i ragazzi. Sono 39, intanto, i tamponi positivi comunicati ieri dall’Unità di crisi. Nel complesso, come illustrato dal responsabile per l’emergenza covid dell’Asl, nel salernitano risultano, al momento, superate il milione e mezzo di vaccinazioni, di cui 800mila prime dosi e 700mila seconde dosi. Superate, inoltre, le 2mila terze dosi per anziani e fragili. Per i trapiantati e gli immunodepressi, la terza dose viene definita come una dose addizionale: deve essere somministrata ad almeno 28 giorni di distanza dalla seconda dose. Questa vaccinazione riguarda dieci categorie, individuate da una circolare del ministero della Salute. Altro discorso per gli over 80, gli ospiti delle Rsa e il personale sanitario: quello che riceveranno loro come terza dose sarà un booster, ovvero un richiamo che arriverà a ciclo vaccinale completato, dopo almeno sei mesi dalla seconda dose. In questo fine settimana sono 15 centri vaccinali aperti, con accesso senza prenotazione. Convocazione a chiamata per i nonnini, invece, per la terza dose.



I NUMERI Raggiunta l’immunità di gregge, come detto, tra gli adolescenti salernitani. Al momento, infatti, risultano vaccinati con la seconda dose, nella fascia 12-18 anni, circa 65mila giovani, sui quasi 87mila residenti in provincia. Sono oltre 100mila, invece, le inoculazioni effettuate tra i ragazzi. Una buona protezione che permette di guardare con maggiore sicurezza al banco di prova dell’autunno, che è ritenuto indicativo per valutare la tenuta alla spinta del virus. Per ora, nel mondo della scuola non si registra alcuna situazione preoccupante, con casi individuati e situazioni monitorate. Sul fronte degli operatori no vax , dopo i provvedimenti adottati nei confronti di due medici salernitani, che lavorano però a Napoli e Firenze, un infermiere e un fisioterapista di Avellino che operano al Ruggi, all’Asl di Salerno risulta sospesa solo una infermiera no vax. Sono in corso, però, circa un centinaio di accertamenti, ma la maggior parte di essi, man mano che vengono individuati, si dichiarano disposti a vaccinarsi. Anche per quanto riguarda la situazione delle richieste di esenzione alla vaccinazione, stando ai dati in mano ai medici di famiglia salernitani, nella platea di quel 18 per cento di propri assistiti reticenti all’immunizzazione, sono davvero pochissimi (circa l’1 per cento) gli assistiti che cercano la certificazione di esenzione. Sono 39, intanto, i tamponi positivi comunicati ieri dall’Unità di crisi. Ritorna ad essere covid free Pellezzano. Il centro della valle dell’Irno che ha vissuto momenti difficili durante il clou dell’emergenza sanitaria a causa della quale sono morte 15 persone residenti, può finalmente celebrare un risultato che potrà essere mantenuto anche grazie alla quantità di popolazione che è stata vaccinata. Su 10.851 cittadini residenti, risultano somministrati, tra prime e seconde dosi, 15.734 vaccini, pari a più del 76 per cento della popolazione. In Campania, invece, si sono registrati 269 positivi e 7 decessi, 6 dei quali nelle ultime 48 ore e unp avvenuto in precedenza ma registrato ieri. I test processati sono 16.608. Il report posti letto su base regionale riporta 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 13 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto covid e offerta privata 3.160, di cui 188 occupati.