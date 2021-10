Questa sera, presso la Chiesa Madre, letture tratte dalle opere di Dante

Positano (SA) Questa sera presso la Chiesa di Santa Maria Assunta alle ore 20:00 la rassegna “Vicoli in Arte” proporrà la lettura di alcuni celebri canti dell’Inferno, la prima delle tre cantiche scritte da Dante Alighieri di cui quest’anno ricorrono i 700 anni dalla morte, 14 settembre 1321 a Ravenna. Dante è uno di quei poeti che rimarrà per sempre attuale perché è eterno, è fuori dal tempo, fuori da quello che sono i costumi degli uomini che vanno, vengono e si modificano negli anni: a lui invece interessa solo l’essenza dell’uomo, che è sempre la stessa, non muta, un’eterna “Commedia” che Boccaccio definì “Divina”. È questa la ragione per cui anche l’uomo d’oggi vi trova ancora risposte ai grandi interrogativi della vita. A proporci le letture saranno due ottimi attori, Antonio Speranza, che ricordiamo, tra le tante performance attoriali in “E’ stata la mano di dio” del Premio Oscar Paolo Sorrentino e Francesca Ciardiello, di cui invece è bello menzionare, sempre pescando nel lungo e interessante curriculum teatrale, per l’interpretazione in “La fortuna di nascere a Napoli” per la regia di Luigi De Filippo (2016), con loro ci saranno i cantanti e musicisti della Compagnia del Cervo Bianco che proporranno musica medioevale: Gerardo Oliva flauti/ cornamuse e ghironda, Susanna Giordano (Voce e organo portativo), Antonella Labriola (Arpa celtica) e Dario Mennella (Percussioni).

a cura di Luigi De Rosa

Antonio Speranza, attore

Francesca Ciardiello, attrice