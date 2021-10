Quattro cantieri, una sola strada: la Statale Amalfitana a ostacoli

Sono quattro i cantieri, con la viabilità a senso unico alternato regolamentata da semaforo, di competenza dell’Anas, tutt’ora attivi lungo la Statale amalfitana, la carrabile che da Vietri sul Mare conduce fino a Positano. Oltre, naturalmente, ai cantieri mobili, che avanzano di volta in volta, per consentire le attività di ordinaria manutenzione. Trentasei chilometri di strada panoramica e curve che, oltre a regalare una vista mozzafiato sulle bellezze della Divina, sono anche piuttosto impegnativi per automobilisti e centauri. I lavori in corso sono dovuti principalmente al dissesto idrogeologico e al conseguente pericolo di caduta massi. Una spada di Damocle che pende costantemente sulla Costiera e che, sommata agli incendi che, puntualmente, ogni anno mandano in fumo centinaia di ettari di macchia mediterranea, si trasforma in una bomba ad orologeria, se non vengono presi provvedimenti. Proprio per questo motivo si effettuano le operazioni di bonifica delle pareti di roccia, di disgaggio dei massi instabili e del posizionamento delle reti paramassi.

A Cetara. Nel territorio comunale di Cetara, si procede a senso unico alternato dal chilometro 46,500 al chilometro 46,600 perché, come fa sapere l’Anas, si è in «attesa dell’esecuzione delle attività relative alla messa in sicurezza del costone che spettano ad un privato ». Proprio per questo motivo, evidenzia l’Ente che ha in gestione le strade statali, «il Comune di Cetara ha emesso un’ordinanza sindacale finalizzata ad intimare al privato l’esecuzione delle attività di competenza e l’Anas è in contatto con l’Ente per monitorare la situazione».