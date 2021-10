Proseguono le attività di manutenzione straordinaria nella Galleria Vittoria di Napoli

CAMPANIA, ANAS: PROSEGUONO LE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA GALLERIA VITTORIA DI NAPOLI

entro la giornata di domani sarà interamente completata l’installazione delle reti di protezione della volta della galleria

ultimate le attività impiantistiche in orario notturno

Proseguono in linea con il cronoprogramma i lavori relativi all’intervento di manutenzione straordinaria in corso nella galleria Vittoria di Napoli; sono state ultimate una serie di attività e procedono speditamente quelle in corso.

In particolare, entro la giornata di domani sarà interamente completata l’installazione delle reti di protezione della volta della galleria, mentre sono già state ultimate le lavorazioni impiantistiche eseguite in orario notturno.

Completate, inoltre, per tutta l’estensione della galleria le perforazioni necessarie al fissaggio delle carpenterie metalliche; procedono l’installazione dei relativi inghisaggi (avanzamento di oltre 500 metri) per l’alloggiamento delle carpenterie.

Attualmente Anas sta procedendo anche allo sgombero delle aree attigue alla via Arcoleo, allo scopo di permettere l’esecuzione delle attività di fresatura – in capo al Comune di Napoli, propedeutiche ai lavori di nuova pavimentazione – opportunamente concordata in orario notturno, a partire da domani notte, per non interferire con le attività principali di Anas; l’ultimazione di questo intervento è prevista entro questa settimana.

Le attività di tipo impiantistico riprenderanno poi con la posa in opera dei cavi di alimentazione e dei segnapassi, in orario diurno, al termine dell’attività di montaggio delle carpenterie metalliche, il cui avvio è previsto entro la fine del mese.