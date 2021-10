Primo appuntamento questa sera con X Factor 2021, tutte le novità

Questa sera al via i live di X Factor 2021. Il talent, in onda su Sky e in streaming su NOW, si presenta ai blocchi di partenza – come riporta Adnkronos – con la grande novità dell’abolizione della suddivisione in categorie tradizionali: 4 roster, 12 concorrenti in totale, e tra loro nessun’altra divisione. Nessuna categoria per sesso o età, nessuna barriera, nessun limite, ad eccezione dell’unica regola da rispettare: in ogni roster sono presenti almeno un solista e una band. Per i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika – confermatissimi in blocco per la seconda stagione – la scelta dei 3 componenti da portare in squadra con sé è stata complessa e sentita, ma tutti si sono lasciati guidare dal loro intuito e dalle proprie esperienze per individuare i progetti artistici e musicali per loro più convincenti, unica chiave per compiere la scelta decisiva negli Home Visit.

A condurre lo show Ludovico Tersigni, attore appassionato di musica. Dopo aver accompagnato i giudici nelle prime fasi, Ludovico sarà al fianco dei giovani artisti esordienti con cui in questi mesi ha instaurato un legame di complicità.

Ospite nel primo Live sarà Carmen Consoli, che con il suo ultimo album “Volevo fare la rockstar” ha conquistato pubblico e critica e ora è pronta a partire con il tour che farà da apripista alla nuova stagione di musica live. Superospiti internazionali della finale saranno i Coldplay: la band ha da poco pubblicato “Music of Spheres”, il nono album da studio entrato direttamente al n. 1 della classifica UK. È il primo album a superare le 100.000 copie vendute in una settimana dal 2019 e l’album che ha venduto di più dall’uscita nel 2021.

I Live Show di #XF2021 si svolgeranno presso il Teatro Repower di Assago, alle porte di Milano. Per la finale invece si torna al Mediolanum Forum di Assago per un ultimo spettacolare Live Show che decreterà il vincitore di questa edizione.

Tornano quest’anno, con grandi novità, anche i due appuntamenti che accompagnano, come da tradizione, i Live: Hot Factor, condotto per la prima volta da Paola Di Benedetto, una delle voci più apprezzate di RTL 102.5, che guiderà lo spazio dedicato ai commenti a caldo di giudici e concorrenti subito dopo la fine dello show; ed è invece già in onda il Daily, il racconto giorno per giorno del lavoro di ogni concorrente e dei giudici, dall’assegnazione alle prove, fino all’esibizione in diretta e ai commenti post puntata, ma anche le immagini della loro quotidianità raccolte in prima persona attraverso i propri smartphone.

I Live Show di X Factor 2021 saranno ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW; il mercoledì successivo al primo on air, saranno poi proposti in prima serata su TV8.

“Le cose stanno andando benissimo”, ha detto Nils Hartmann, Senior Director Original Productions Sky Italia, annunciando la finale con i Coldplay, “ma non mancheranno molti altri ospiti internazionali. Fantastico il fatto di aver abolito le categorie. Il talento non discrimina”, ha sottolineato rispondendo all’osservazione che c’è una grande disparità fra le donne selezionate e i tantissimi uomini. “Magari l’anno prossimo abbiamo 10 donne – ha aggiunto – ma abbiamo deciso di lasciare libero arbitrio, penso che la suddivisione maschi femmine lasci il tempo che trova”.

Anche Emma ha detto la sua sulle poche donne nel cast di questa edizione: “Il maschilismo o il sessismo non c’entrano affatto con l’abolizione delle categorie: c’è stata data la possibilità di giudicare una squadra. Parlare di quote rosa è anacronistico. Nel mio roster cerco la personalità, un’idea di ciò che si vuole essere. Probabilmente – aggiunge – non sono un buon giudice, mi pongo come un artista, con il mio bagaglio di questi anni di carriera. Ho sempre cercato di esprimere un concetto più che sottoporre l’arte a un giudizio superiore”.