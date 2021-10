Prima vittoria storica in serie A per il Pomigliano Calcio Femminile, battuta l’Inter per 2-0

Pomigliano-Inter: nei primi minuti le squadre partono ben schierate in campo senza però rendersi pericolose nell’area avversaria. La prima vera occasione da gol è per l’Inter al 20′ con Marinelli che colpisce la traversa, sfruttando una bella giocata personale di Portales sulla destra. Risponde il Pomigliano con Moraca dalla distanza, ma il pallone termina sul fondo. Ancora nerazzurre pericolose con una grande azione corale che termina con il colpo di testa di Gloria Marinelli che di poco non trova lo specchio della porta. Al 36′ Regazzoli ci prova di sinistro da fuori area, ma il pallone termina tra le braccia di Cetinja. Ci prova il Pomigliano con Banusic dalla distanza, ma una grande parata di Francesca Durante in tuffo salva la porta nerazzurra. Al rientro dagli spogliatoi sono le padrone di casa a rendersi pericolose con un paio di azioni di Salvatori Rinaldi, ma Durante è sempre ben piazzata. Al 66′ il Pomigliano passa in vantaggio con Marija Banusic che trova il gol dal limite dell’area. Le nerazzurre provano a spingere ma sono le padrone di casa a trovare il raddoppio con la neo-entrata Ippolito. L’Inter reagisce con Marinelli e Portales, ma la gara termina 2-0 per il Pomigliano.

POMIGLIANO-INTER 2-0

Marcatrici: 66′ Banusic, 81′ Ippolito

POMIGLIANO: 21 Cetinja, 8 Luik, 9 Salvatori Rinaldi (73′ Vaitukaityte 20), 17 Banusic (84′ Puglisi 6), 22 Moraca (64′ Ippolito 10), 23 Tudisco, 28 Ferrario, 30 Ferrandi (84′ Ejangue Siliki 57), 33 Fusini, 51 Panzeri, 73 Cox.

A disposizione: 1 Russo, 2 Apicella, 5 Varriale, 7 Massa, 27 Capparelli.

Allenatore: Domenico Panico

INTER: 22 Durante; 13 Merlo, 2 Sønstevold, 30 Vergani, 3 Landström; 27 Csiszàr, 20 Simonetti; 17 M. Portales, 21 Regazzoli (60′ Pavan 24), 8 Brustia (85′ Santi 6); 7 Marinelli.

A disposizione: 1 Cartelli, 12 Gilardi, 28 Passeri, 31 Parolo, 34 Colombo, 35 Lonati, 36 Colonna.

Allenatore: Rita Guarino

Arbitro: Gabriele Scatena (sez. Avezzano)

Recupero: 2′, 5′