Prestigiosa affermazione per il Provolone del Monaco Dop di Vico Equense, primo nel “Premio Crudi in Italia

Prestigiosa affermazione per il Provolone del Monaco Dop del Caseificio Fernando De Gennaro di Vico Equense.

Il formaggio tipico della penisola sorrentina e dei monti Lattari ha conquistato il primo posto alla quinta edizione di Eccellenze di Gusto ad Asciano, in provincia di Siena con lo «Speziato De Gennaro» nella sezione «Premio Crudi In Italia», categoria «Aromatizzati», premio nazionale prodotti caseari a latte crudo.

Il Premio Crudi in Italia è una delle più importanti istituzioni che punta alla valorizzazione e alla sensibilizzazione su allevamento sostenibile, metodi di produzione del latte e qualità del prodotto finito. «Un importante riconoscimento per uno dei nomi storici del nostro Consorzio – spiega il presidente del Consorzio Giosuè De Simone – che acquista ancora di più valore in quanto ottenuto in una terra che vanta una tradizione lattiero casearia di notevole spessore».

Soddisfazione per il riconoscimento che premia una storica azienda del settore.

«Il Premio Crudi in Italia – sottolinea Tommaso De Gennaro – , è una delle più importanti istituzioni che punta alla valorizzazione e alla sensibilizzazione su allevamento sostenibile, metodi di produzione del latte e qualità del prodotto finito».

Riconoscimenti come quello ottenuto dal Provolone del Monaco Dop servono a mettere in evidenza la grande qualità delle produzioni meridionali. Dopo le grandi fette di attenzione guadagnate da importanti dop regionali del fresco, questa volta è uno stagionato realizzato con latte crudo e dal rigido disciplinare di produzione a meritare la copertina.

«Portare avanti un’antica tradizione migliorandola – osserva il direttore del Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco Dop, Vincenzo Peretti – è un compito arduo ma di grande responsabilità. Tommaso De Gennaro e la sua famiglia portano avanti nel migliore dei modi il messaggio di papà Fernando che fu tra i fondatori del nostro Consorzio».