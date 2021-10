Preoccupazione per il cantautore napoletano Federico Salvatore, ricoverato per un’emorragia cerebrale

Grande preoccupazione per il cantautore napoletano Federico Salvatore, ricoverato all’Ospedale del Mare di Ponticelli in seguito ad un’emorragia cerebrale. A quanto pare il malore si era presentato già nei giorni scorsi ed oggi si è reso necessario il ricovero. Attualmente il cantautore 62enne è tenuto sotto osservazione dal personale sanitario.

Flavia D’Alessio, moglie del cantautore, ha dichiarato: «Non è un momento semplice, ma nessuno, ora, può fare diagnosi certe e definitive. Da sua compagna di vita e da madre dei suoi figli sto cercando di contenere più possibile il grande dolore che provo, di rimanere lucida e di gestire i nostri ragazzi, tranquillizzandoli e dicendo loro la verità: il papà è affidato alle cure di ottimi medici. So bene quanto sia grande l’amore che circonda Federico, lo vivo da vent’anni. E so bene quanta preoccupazione ci sia per lui da parte dei suoi fans, che lo seguono da sempre. E, quindi, quanto sia forte la voglia di sapere. Vi aggiornerò, sperando che al posto mio, ci sia proprio lui a raccontarvi quello che è successo».

Proprio negli scorsi giorni Federico Salvatore aveva annunciato l’uscita di un nuovo album per celebrare la carriera, il titolo è “Azz….25 anni dopo” e sarebbe dovuto uscire il 17 settembre, giorno del suo compleanno. Poi la data è stata cambiata a causa della morte di Giacinto, il pappagallo parlante che aveva 25 anni.

Il nuovo album, come indicato dal titolo, celebra i 25 anni del disco che nel 1995 divenne 2 volte album di platino con 700mila copie vendute.