Pranzo a Positano per Maurizio Pistocchi! Un turno di riposo per la pausa Nazionali anche per il commentatore sportivo e la meta scelta? Ovviamente la costiera. Giornalista ed opinionista sportivo serio, Maurizio Pistocchi ha sempre voluto dire la verità su ciò che pensava effettivamente, senza piegarsi mai ad alcun sistema. Conosciuto per questa sua sincerità, che nel 2017 lo portò addirittura al licenziamento da Mediaset, dopo 35 anni di onorato lavoro. La motivazione ufficiale data all’epoca era la volontà di svecchiamento dei volti del canale, ma a Premium furono in tanti a confermare che il giornalista abbia pagato la sua schiettezza e i suoi interventi che spesso attaccavano la Juventus ed il suo “strano” modo di vincere le partite.