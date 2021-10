Praiano: titolo regionale di mezza maratona conquistato, il primo da Sindaca per Anna Maria Caso. Grande soddisfazione per la Sindaca di Praiano, in Costiera Amalfitana, Anna Maria Caso, che ha conquistato il titolo regionale di mezza maratona.

Dopo due anni, finalmente una gara. Titolo regionale di mezza maratona conquistato. Questa volta da Sindaca. Bel messaggio per Praiano. Buona la prima, ha scritto sul suo profilo Facebook.