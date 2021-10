Praiano, stamattina assegnate le deleghe durante il consiglio comunale. Nel corso del consiglio comunale di questa mattina, a Praiano, in Costiera Amalfitana, sono state assegnate le deleghe. Al vicesindaco Mario Capuano, la Polizia Locale, Sicurezza, Viabilità, Trasporto Pubblico.

All’assessore Agostino Amendola, sono toccate Affari Istituzionali, Contenzioso, Demanio

Alla Sindaca Anna Maria Caso Cultura Bilancio, Urbanistica, Lavori Pubblici, Ambiente ed Ecologia, Sport.

“È stato un Consiglio sobrio nel rispetto del grave lutto che ha colpito la città di Positano e non solo. Una perdita grave per tutta la comunità, per tutta la Costa d’Amalfi, oltre che per la famiglia e per tutti quelli che hanno voluto bene alla giovane Fernanda. A loro il nostro cordoglio e la nostra vicinanza”.