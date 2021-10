Praiano, l’invito al voto del candidato sindaco Annamaria Caso, ecco cosa ha detto

A due giorni dal voto, a poche ore dal comizio elettorale di chiusura della campagna elettorale, voglio ancora una volta sottolineare l’importanza di questo momento per Praiano. Che ci sia una sola lista, la mia, non significa che sia indifferente, o addirittura inutile andare a votare. Tutt’altro. Innanzitutto, il voto è un diritto sancito dalla Costituzione la cui conquista ha richiesto sacrifici e sangue dei nostri padri verso i quali dobbiamo riconoscenza e rispetto. Inoltre, il fatto che non ci sia stata la forza di proporre un’alternativa, e il coraggio di metterci la faccia da parte di chi, legittimamente, non condivide il mio progetto di governo del Paese, non significa che non ci sia una opposizione. C’è. È strisciante, insinuante, pervasiva e subdola. È quella di chi esorta all’astensione, alla scheda bianca, favorevole addirittura ad un commissariamento del Comune. Cose da pazzi. Ci mancherebbe solo questo, in un momento delicato e complicato non solo per Praiano ma per l’Italia intera. Ma so che voi Praianesi siete persone responsabili, che saprete dare il giusto peso alle persone e alle proposte. Ecco perché vi chiedo di andare a votare e di fare votare la lista n.1 ” SìAmo Praiano”. Dobbiamo non soltanto raggiungere il quorum per non vedere invalidata l’elezione, ma abbiamo bisogno di una vostra forte legittimazione e quindi di un largo consenso. E credo che ce lo meritiamo. Sia per le persone che siamo, sia perché gli unici ad avere la determinazione, la forza e la volontà di proporci al vostro giudizio.

Votare è semplicissimo. Basta mettere una croce sulla nostra lista, (l’unica per cui non potete sbagliare) e, se volete, indicare una sola preferenza. Ribadisco, una sola.

Vi aspetto numerosi ai seggi . Votate la lista SìAmo Praiano, candidata a Sindaco Anna Maria Caso.