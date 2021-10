Praiano, il sindaco con la gonnella

A fare da apripista alle donne sindaco in cota amalfitana è stata la sportiva Antonietta Caso, eletta sindaco del Comune di Praiano l’altro giorno. Unica candidata è vero ma il numero dei partecipanti al voto la dice lunga sulla volontà popolare di consegnaqre alla già esperta Caso la fascia tricolore.

E allora perchè non a Minori. In questo centro costiero dalle nobili orgini romane l’attuale primo cittadin o, al terzo mandato, non avrebbe più la possibilità di aspirare alla quarta volta. Potrà, però , e Minori certamente lo premierà candidarsi come consigliere in una lista di continuità che avrebbe quale candidata a sindaco l’attiva, presentabile, esperta (e ci fermiamo qui) Maria Citro.

Da tempo impegnata nel sociale, e non solo, sarebbe anche un buon biglietto di presentazione negli incontri intercomunali e provinciali.

Siamo certo che gli elettori minoresi, e non solo, accetterebbero tale programmazione politico-amministrativa con l’impegno però, che la Citro verrebbe affiancata da persone vogliose ed esperte: tutto demandato al suo mentore.