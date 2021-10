Geniale l’idea dei proprietari del One Fire Beach di Praiano, (Costabile Pane e Luca Savarese) di festeggiare la chiusura della stagione turistica con tutto lo staff in montagna sul Sentiero degli Dei.



Un’intera giornata immersi nella natura con un sottofondo musicale tutto per loro : “La banda di Agerola” per chiudere in note una fantastica estate 2021, giunta dopo un periodo difficile per il mondo intero e lanciare, al tempo stesso, un messaggio di fiducia, di speranza e soprattutto di allegria!