Praiano: botte e stalking alla compagna, c’è il divieto di avvicinamento

Il 37enne è accusato di atti persecutori e lesioni personali. Le indagini, durate quasi tre mesi, hanno permesso ai militari di accertare come l’uomo, attraverso messaggi e telefonate, ma anche appostamenti nei pressi del luogo di lavoro e dell’abitazione della donna, di fatto rendesse la vita della ex compagna impossibile. In una circostanza, come accertato dagli inquirenti, la donna sarebbe stata anche aggredita, subendo lesioni giudicate guaribili in venti giorni.

«Spaventata dalla violenza dell’ex compagno – scrive in una nota il procuratore di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso – e costretta a cambiare le proprie abitudini di vita, modificando gli orari di lavoro e i percorsi utilizzati per recarsi e allontanarsi dallo stesso, la donna ha deciso finalmente di sporgere denuncia alle forze dell’ordine, consentendo l’adozione della misura cautelare ». Il 37enne di Praiano, quindi, non potrà più avvicinarsi all’ex compagna con la speranza che tale misura possa consentire alla donna di ritrovare la propria serenità.