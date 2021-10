Praiano, Anna Maria Caso: “Vorrei un turismo sostenibile, dobbiamo preservare il nostro fragile territorio”. È ufficiale: Anna Maria Caso è il nuovo sindaco di Praiano. La candidata della lista SìAmo Praiano, unica lista presentata per le elezioni amministrative, ha raggiunto il quorum con 62,18% di affluenza. Sentita da Positanonews, Anna Maria Caso, che ha scritto la storia consacrandosi come primo sindaco donna della costiera amalfitana, ci ha detto che per il momento la giunta ancora non non è decisa, ma si faranno le giuste valutazioni.

Oltre a quanto scritto nel programma, l’intenzione del neo sindaco di Praiano è “focalizzarmi soprattutto sulla cultura e tutte le sue accezioni, poi soprattutto il patrimonio pubblico, decoro urbano, pulizia, manutenzione del patrimonio ed una programmazione turistica che vada al di là di quello legato ai pochi mesi estivi. Vorrei un turismo sostenibile, attento, un turismo tipico della nostra Costiera Amalfitana, un turismo che riporti quel valore di ospitalità, tranquillità e decoro, di accoglienza. Insomma, vorrei puntare su questo innanzitutto, perché penso che ne abbiamo tutti bisogno. Dobbiamo cercare di trovare un equilibrio tra sostenibilità ed economia, perché essere troppo sbilanciati da un lato è penalizzante per tutti, in quanto dobbiamo preservare il nostro territorio, che è un territorio fragile”.