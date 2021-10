Praiano, Anna Maria Caso si tiene la fascia tricolore: à la prima donna della Costiera

Il più votato è risultato Mario Capuano che ha ottenuto 185 preferenze. Per Anna Maria Caso i dieci mesi nei quali ha lavorato come facente funzione sono stati determinanti per questo risultato: «I praianesi hanno apprezzato il progetto e anche i miei dieci mesi di facente funzione nei quali, nonostante tutto quello che è successo, sono riuscita a tenere salde le redini traghettando l’amministrazione fino alle elezioni. Credo che questo periodo mi sia servito per dimostrare che al di là delle deleghe delle quali mi sono sempre occupata sarei potuta essere un punto di riferimento anche in un altro ruolo». Caso sarà la prima donna della storia della Costiera Amalfitana che indosserà la fascia di primo cittadino.