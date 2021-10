Praiano al voto, sconfitto l’astensionismo. In serata Annamaria Caso raggiunge il quorum come Cetara e Conca. Per tre comuni della Costiera amalfitana non bisognerà aspettare domani per conoscere il nuovo sindaco, a Praiano, Conca dei Marini e Cetara c’è un solo candidato sindaco, Caso, Buonocore e Della Monica. Come abbiamo detto nel nostro speciale TG c’era da sconfiggere solo l’astensionismo, a Praiano qualcuno aveva forse provato questa strada, ma la nuova legge prevede una soglia bassa, del solo 40%, che oramai è alla portata di tutti i comuni, solo a Ravello c’è una percentuale di voto più alta perchè ci sono tre liste.

