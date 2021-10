Praiano: affidato il servizio temporaneo del servizio di TPL.

Il Comune di Praiano ha affidato lo svolgimento temporaneo del servizio di TPL, per il periodo dal 12 al 19 ottobre 2021 alla ditta Torquato Tasso Società Cooperativa a r.l. con sede in Via Lungotevere dei Vallati, Roma.

Qui la determina.