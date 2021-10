Pozzuoli, l’accorato appello di Francesca: “Cerco un donatore di midollo”

Pozzuoli. Francesca ha solo 24 anni ed ha fortemente bisogno di un trapianto di midollo osseo per continuare a vivere ed ha chiesto aiuto a tutti affinché possano aiutarla a trovare un donatore compatibile. A raccontare sui social la storia di Francesca è la sua amica Giulia: “Circa due mesi fa a Francesca, una delle mie amiche più strette, è stata diagnosticata una recidiva di leucemia. Ha 24 anni, è una studentessa come noi e ad oggi, la sua e la nostra speranza è riposta quasi del tutto nel trapianto di midollo. Come forse già saprete incontrare la compatibilità con delle persone al di fuori del proprio nucleo familiare è molto raro (il rapporto è 1 su 100.000); per questo motivo occorre l’aiuto di tutti”.

Chiunque volesse aiutare Francesca può sottoporsi a un semplice prelievo di saliva o sangue. Si avvierà così la procedura per comprendere se il potenziale donatore sia compatibile o meo.

“Il primo step è la tipizzazione, viene prelevato un campione di saliva o di sangue. Verrete richiamati per la donazione vera e propria solo nel caso in cui doveste risultare compatibili con un paziente che ne ha bisogno! Ma come avviene la donazione? Oggigiorno, nella maggior parte dei casi, avviene tramite prelievo da sangue periferico. Nessun ago gigante, nessuna anestesia, ma un piccolo gesto che può salvare una vita. Il 14 ottobre ci troverete all’esterno di PALAZZO GIUSSO dalle 9.30 alle 19.30. Chi vorrà potrà tipizzarsi molto velocemente tramite tampone salivare. I requisiti principali sono: avere tra i 18 e i 35 anni, pesare più di 50 kg e godere di buona salute”