Pozzuoli – Ilaria Graziano e Francesco Forni domani all’Agribar Masseria Sardo

Pozzuoli – L’Agribar della Masseria Sardo ospita la rassegna “Concerti al tramonto” presso il Lago d’Averno, che è già di per sé un luogo magico, all’interno del Parco Regionale dei Campi Flegrei, a pochi passi dal mare, dal Tempio di Apollo e dall’Antro della Sibilla, una location ideale per coniugare la musica con l’arte, la letteratura, ma anche la cultura gastronomica e le pratiche culinarie di questa terra incantevole ed è quanto ci propongono la direttrice artistica della rassegna Chiara Carnevale (foto in basso) e le direttrici della Masseria Sardo, Fabiana e Gabriella Barbati (foto in basso). Ospiti attesissimi di domani, 8 ottobre, a partire dalle ore 19:00 sono un duo di musicisti veramente speciale: Ilaria Graziano (voce, chitarra, ukulele, stomp box) e Francesco Forni (voce, chitarra e stomp box). Un duo, quello targato Graziano – Forni, che vanta una lunga militanza su palchi, live e tournée, una gavetta cominciata singolarmente o in altri gruppi che ha avuto inizio negli anni ’90, prima che i due musicisti decidessero di realizzare un progetto musicale insieme, che li ha visti esordire nel 2012 con “From Bedlam to Lenane” (Goodfellas), un disco che venne acclamato dalla stampa specializzata come uno dei migliori del 2012 ed ebbe recensioni molto positive sulle principali testate. Il 5 dicembre del 2013 poi arrivò il secondo album, “Come2Me”. Undici brani sull’amore, la guerra, la morte, il mondo di sogni e il viaggio, una narrazione dall’anima folk e avventurosa quella tipica dei romanzi sui pirati o sul Far West con cowboy alle prese con quei malinconici e struggenti blues rurali. Ilaria Graziano e Francesco Forni traducono tutto questo in musica grazie ai loro inseparabili strumenti: una vecchia chitarra, un banjo, un ukulele, una cassa tonda ma pulsante e l’intreccio di due voci magnifiche. “Twinkle Twinkle”, infine, è il loro terzo disco. Il titolo riporta alla memoria un’accattivante poesia di Jane Taylor che a sua volta trasse ispirazione da una ninna nanna francese “Ah! vous dirai-je” arrangiata anche da Mozart, una semplice ma eterna melodia che rappresenta quella particolare stellina che brilla nella notte e che indica una direzione in ogni condizione di offuscamento o di confusione, un’ottima canzone per questi tempi bui che stiamo vivendo. di Luigi De Rosa

Chiara Carnevale, Direttrice artistica di “Concerti al tramonto” foto tratta da lesvoleursdesons.

info: https://www.facebook.com/events/1026502334773363

Fabiana e Gabriella Barbati, direttrici della Masseria Sardo.