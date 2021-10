Positiva sul bus nel Salernitano, in quarantena 45 alunni. Sono 45 i bambini messi in quarantena preventiva dopo la positività al Covid dell’addetta a sorveglianza e accoglienza a bordo di uno scuolabus a Mercato San Severino. Intanto si accende il dibattito sui protocolli di sicurezza, in attesa dell’estensione del Green Pass, che tra una settimana diventerà obbligatorio sui luoghi di lavoro. L’episodio ha coinvolto gli alunni che da Ciorani prendono il pullman per raggiungere il plesso scolastico di San Vincenzo, nell’ambito del servizio navetta predisposto dal Comune di Mercato San Severino in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico. A quanto è emerso la donna, assistente sul mezzo per il trasporto scolastico, svolge un servizio socialmente utile in quanto percepisce il Reddito di Cittadinanza. Aveva dimostrato la propria negatività al Covid mostrando l’esito di un tampone, ma successivamente sarebbe stata comunque contagiata. Di conseguenza l’Asl ha avviato la consueta procedura per isolare i contatti potenzialmente a rischio: il tracciamento, che in un primo momento ha riguardato una decina di alunni, in seguito è stato “allargato” e sono 45 i bambini che nel weekend verranno sottoposti al tampone per verificare eventuali infezioni.

Fonte La Città di Salerno