Positano, vento forte danni a ciclomotori alla Chiesa Nuova e in Via Pasitea. Pericoli sulla S.S. 163 verso Piano di Sorrento

Positano, Costiera amalfitana (Salerno). Continua ad imperversare il vento a Positano e sulla costa d’Amalfi. Dunque nulla di grave e situazione sotto controllo . Nonostante ciò, consigliamo di non uscire di casa e di rimandare le varie faccende. Il vento ha fatto cadere pietrame, foglie e rami lungo le strade: nulla di grave, ma sicuramente non è consigliabile per la sicurezza, assolutamente da evitare i ciclomotori. Anzi, proprio alcuni ciclomotori sono stati abbattuti dal vento. In alcuni tratti è anche difficile poter camminare talmente è forte il vento, in particolare alla Garitta e alla Chiesa Nuova.

Pericoli sulla S.S. 163 verso Piano di Sorrento per il vento forte, foglie, pietrame, rami ma anche i divisori di corsia messi dall’ANAS sui lavori con i semafori , appna lasciata Tordigliano di Vico Equense venendo da Piano di Sorrento. In ogni caso fate molta attenzione il vento crea pericoli diretti e indiretti