Positano: venerdì mattinata senz’acqua in alcune zone. Ecco dove. L’Ausino, la società che si occupa del servizio di erogazione idrica in Costiera Amalfitana, Cava de’ Tirreni e parte della Provincia di Salerno, informa che per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria alla condotta idrica di distribuzione in via Arco del Comune di Positano, venerdì 29 ottobre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 si sospenderà l’erogazione idrica nelle seguenti strade:

Via Arco;

Via Pizzillo;

Via Cappella.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al Numero Verde 800194026.