Positano: venerdì l’inaugurazione della mostra fotografica “Eduardo artefice magico”.

MOSTRA FOTOGRAFICA “EDUARDO ARTEFICE MAGICO”

INAUGURAZIONE VENERDI’ 15 OTTOBRE – ORE 18:30 UFFICIO TURISMO

Eduardo de Filippo è un’icona dell’identità e della cultura napoletana, maestro della letteratura che grazie alla sua arte teatrale e poetica ha incantato un’intera generazione.

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Associazione IoSiamo, ha deciso di inserire all’interno del Programma “Positano in Mostra”, la raccolta fotografica “Eduardo Artefice Magico”, per rinnovare il legame che Eduardo provava con il nostro territorio, quando si raccoglieva sull’isolotto di Isca e si abbandonava alla quiete di quel paradiso incantevole.

“Vogliamo mantenere vivo il ricordo di Eduardo – dichiara il Sindaco Giuseppe Guida – e siamo onorati di poter ereditare al termine della mostra i pannelli fotografici che saranno custoditi dal Comune di Positano. Si avrà così la possibilità di entrare nel mondo della letteratura e della cultura attraverso uno dei più grandi Maestri della nostra storia”.