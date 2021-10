Positano , una domenica fantastica. Anche la sfilata delle Ferrari in esclusiva per Positanonews. Le “rosse” si sono godute la Costiera amalfitana provenienti da Amalfi in direzione Sorrento hanno ammaliato tutti con la loro eleganza sulla S.S. 163. Sono quasi un centinaio e davvero hanno corollato una giornata piena di vita e di turisti