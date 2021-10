Positano , una domenica fantastica. Anche la sfilata delle Ferrari in esclusiva per Positanonews da Ravello “The Motor Enclave”

Positano , una domenica fantastica. Anche la sfilata delle Ferrari in esclusiva per Positanonews. Le “rosse” , sono solo alcune delle auto di eccellenza che venivano da Ravello per “The Motor Enclave” all’hotel Caruso , si sono godute la Costiera amalfitana provenienti da Amalfi in direzione Sorrento hanno ammaliato tutti con la loro eleganza sulla S.S. 163. Sono decine di auto e davvero hanno corollato una giornata piena di vita e di turisti

Le auto per l’iniziativa che potete vedere sulla pagina facebook “The Motor Enclave” si sono fermate per un caffè al Garage Mandara fra Ferrari, in maggior parte , e Lamborghini .