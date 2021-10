Positano un cd per il Santobono, “Children go on tour” presentato al Comune questa sera presso la Sala Consiliare “Andrea Milano” , un CD inciso per i bambini del reparto di oncologia pediatrica del Santobono – Pausilipon di Napoli.

“Children go on tour” è infatti un progetto nato dall’idea di medici impegnati quotidianamente nel settore sanitario che hanno dedicato il loro tempo libero per una lodevole causa a favore dei bambini del reparto.

L’idea era nata nel 2020, poco prima dello scoppio della pandemia globale, subendo inevitabili rallentamenti; ma dopo un anno e mezzo, finalmente, il CD è stato inciso con due inediti: “Students” e “Children”. La Fondazione “Santobono-Pausilipon”, ad agosto, ha reso ufficiale il progetto musicale e il ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione. L’arrangiamento e la musica sono stati curati da Giuseppe Ferrara e Andrea Sosto.

Alla realizzazione dei videoclip degli inediti hanno partecipato: Olimpia Ferrara, Alessandro Carbone, Angela Carbone, Rosanna e Sabrina Ferrara, e Chiara Minichini, la scuola di ballo “Chico Latino” di Liveri (in provincia di Napoli), grazie ai maestri Michele e Vincenzo Scala.

L’Amministrazione Comunale ha accolto con particolare entusiasmo la proposta, decidendo di sostenere la causa ed ospitare la conferenza presso il Comune di Positano.

«Sosteniamo la Fondazione Santobono – Pausilipon perché un piccolo gesto può realmente fare la differenza per chi ha bisogno», ha dichiarato il sindaco Giuseppe Guida.