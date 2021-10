“Positano tra Storia e Leggenda”: il MAR resterà aperto e organizzerà visite speciali. In occasione dell’evento “Positano tra Storia e Leggenda” il MAR resterà aperto, organizzando visite speciali per tutti coloro che effettueranno la prenotazione all’evento.

Le visite si terranno nel pomeriggio di Venerdì 15 Ottobre a partire dalle ore 14:00 fino all’inizio dello Spettacolo “Posa Posa” e avranno ingresso totalmente gratuito, sia per i residenti che per i graditi ospiti che decideranno di partecipare alla manifestazione.

In tal modo si vuole offrire un percorso completo, che parte dalla visita guidata degli ambienti della Villa Romana, tesoro di inestimabile valore nonché testimonianza del nostro passato, per poi essere spettatori di un racconto che di fatto narra la nascita di una grande comunità. Un mix tra storia e tradizioni, mito e realtà, per ripercorrere insieme una storia in cui amore e passione per la nostra terra si pongono come binomio perfetto.

Per info e prenotazioni:

Tel: 0898122535

WhatsApp: 3349118563

E-mail: segreteria.sindaco@comune.positano.sa.it