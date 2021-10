Positano tra sogno e realtà, si chiude la mostra in bellezza: adottata una gattina e premiati Tanina, Fabio e Giuseppe Vespoli

Positano, Costiera amalfitana. Ecco il post di “SOS Animali” dopo la mostra di Laura Libera Lupo

Il nostro primo evento, mostra, raccolta fondi, incontri “Positano tra sogno e realtà”, si conclude nel migliore dei modi!

Oltre ad aver trovato casa ad una gattina bisognosa, abbiamo voluto premiare l’impegno dimostrato alla nostra associazione e alla nostra causa, Tanina Vanacore, Fabio Fusco Positano e Giuseppe Vespoli!

Grazie a loro e a tutti per aver partecipato! Un ringraziamento particolare al Comune di Positano che ci ha permesso di realizzare questo bellissimo progetto.

Arrivederci all’anno prossimo prossimo!

Lara Capraro, chiude la mostra di beneficenza.

Una bella iniziativa che ha varie letture, quella artistica, nata dalle belle foto di Cristina Aiello dalle quali ha liberamente tratto ispirazione Laura Libera Lupo per i suoi quadri, come ci hanno spiegato oggi, e i quadri sono andati a ruba, vendute la metà della decina di opere presenti . Bellissime poi le opere di ceramica di Claudia Irace, artista che si dedica sempre a questa tecnica da anni, con lavori anche nelle scuole. Una bella soddisfazione quindi per il presidente Lara Capraro e per la mostra che ha avuto il patrocinio del Comune