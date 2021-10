Positano, terminati i sondaggi al molo: a breve i lavori. Si attende la Regione

Aggiornamenti dal molo di Positano, dove i cittadini attendono ormai da quasi un anno gli interventi da parte della Regione Campania, restando sempre nella speranza che un giorno la zona in questione possa appartenere al comune di Positano per poterla gestire al meglio. Intanto, sono terminati recentemente i sondaggi per verificare la robustezza della banchina. Ora non resta che attendere il progetto della Regione Campania e l’avvio dei lavori.

Positano, ricordiamo, ha iniziato la stagione estiva con il molo chiuso. Un “handicap” non da poco per la perla della costiera, dove gli spostamenti via terra in estate sono pressoché impossibili e il molo era stato riaperto, seppur precariamente: tolte le transenne, la banchina era stata momentaneamente cementificata.