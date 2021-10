Positano/Sulmona-Valva: auguri al papà del vescovo Fusco per i 90 anni

Pasquale Fusco oggi compie 90 anni. “Auguri di cuore” è una frase tanto semplice quanto sincera, per il papà del vescovo di Sulmona-Valva Mons. Michele Fusco.

Il vescovo, originario di Positano, è molto legato alla sua diocesi ma soprattutto alla terra d’origine e ciò che accade in costiera amalfitana, così come i positanesi non hanno mai rotto i legami con lui.

A dare notizia di un giorno così speciale per il suo caro papà, è lo stesso vescovo, che condivide su Instagram una foto con suo padre. In tanti hanno commentato con le migliori frasi di auguri per una persona speciale in un giorno così importante.