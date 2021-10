Positano/Sorrento: il Salvemini ricorda Fernanda con una fiaccolata. Domani, sabato 23 ottobre 2021, il Liceo Scientifico Statale “Gaetano Salvemini” di Sorrento ricorderà Fernanda Marino, la 17enne rimasta vittima nel tragico incidente stradale di ieri a Positano con una fiaccolata commemorativa.

Il Dirigente Scolastico, la Prof.ssa Patrizia Fiorentino, ha comunicato infatti lo spostamento dell’Assemblea d’istituto per lasciare spazio alla fiaccolata che partirà da Piazza Lauro. Tutti gli alunni, evitando assembramenti e nel rispetto delle norme anti-covid, si raduneranno in Piazza Lauro alle ore 8.45, il docente della prima ora (del primo turno e del secondo turno) accoglierà gli alunni e registrerà le eventuali assenze.

Il percorso sarà il seguente: partenza da parco Lauro alle ore 09.00, si prosegue per largo Marano, via degli Aranci, Liceo Scientifico Via S. Antonio 2, si ritorna per via degli Aranci, Parco Tasso, corso Italia e parco Lauro. Si invitano tutti ad indossare una maglietta bianca e a munirsi di una candela bianca.