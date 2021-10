Positano/Sorrento: Fernanda, lacrime e magliette colorate

Il dolore sfila in strada a Sorrento, la seconda città di Fernanda Marino , quella che la 17enne di Positano avrebbe dovuto raggiungere giovedì, come ogni mattina, per andare a scuola, se non avesse trovato la morte per strada in un tragico incidente stradale. Ieri mattina la fiaccolata in ricordo di Fernanda: alunni e docenti del suo liceo scientifico, il “Salvemini”, hanno sfilato lungo le strade della capofila della penisola sorrentina con indosso una maglia bianca e una candela dello stesso colore, in religioso silenzio. Nonostante il dolore e la rabbia i ragazzi partecipando alla fiaccolata commemorativa hanno dato prova del grande affetto per Fernanda. Oggi alle 15 la Costiera darà l’ultimo saluto a Fernanda. I funerali saranno celebrati nella Chiesa Madre di Positano. Attese migliaia di persone provenienti da tutta la Divina per dire addio al giovane angelo volato via troppo presto.

La famiglia dopo giorni di silenzio e dolore ha affidato alla poesia, “Ora un finale alla riva” di Walt Whitman, tratta dalla raccolta “Foglie d’erba”, il proprio messaggio: “Ora un finale alla riva, ora alla terra e alla vita un finale e un addio. È ora di partire, viaggiatore, molto per te è ancora in serbo. Spesso ti sei avventurato abbastanza sui mari, cautamente incrociando, studiando le carte, tornando al porto e agli ormeggi, ma ora ubbidisci al sogno nutrito in segreto, abbraccia i tuoi amici, lascia tutto in ordine, per non tornare più al porto e agli ormeggi. Parti per la tua crociera senza fine, vecchio Marinaio” .